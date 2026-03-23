Lavori sulla rete elettrica | possibili disagi per i servizi della Casa della Comunità

Mercoledì 25 marzo l'azienda e-distribuzione effettuerà lavori sulla rete elettrica del Comune di Bagnacavallo che coinvolgeranno anche la Casa della Comunità. Ausl Romagna avverte quindi che si potrebbero verificare interruzioni della fornitura di energia elettrica dalle ore 8 alle 15.30. I sevizi socio-sanitari presenti all'interno della struttura saranno regolarmente aperti, ad esclusione dello Sportello Unico-Cup, ma potranno verificarsi disagi o rallentamenti dell'attività. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Solo 8 bambini chiedono il 'tempo normale' e la classe non parte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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