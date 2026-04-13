Lavori alla rete idrica | due giorni di interventi e modifiche al traffico in viale Rodi
Da martedì 14 aprile alle 7 fino alle 18 di mercoledì 15 aprile, verranno effettuati lavori sulla rete idrica in viale Rodi, all’incrocio con via Destra del Porto. Durante questo periodo, il traffico nella zona subirà modifiche e deviazioni per consentire le operazioni di manutenzione. I lavori fanno parte di un piano di interventi volto all’ammodernamento della rete idrica cittadina, promosso dal Gruppo Hera.
Prosegue il piano di ammodernamento della rete idrica cittadina da parte del Gruppo Hera. A partire dalle 7 di martedì (14 aprile), e fino alle ore 18 di mercoledì 15 aprile, sarà avviato un importante intervento in viale Rodi, in corrispondenza dell’incrocio con via Destra del Porto.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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