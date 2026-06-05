Lavori in Valsassina ecco il senso unico alternato con semaforo
Sono in corso lavori in Valsassina che hanno portato all'istituzione di un senso unico alternato con semaforo. La Provincia di Lecco sta eseguendo interventi di ripristino e protezione di un tratto di ciglio stradale vicino all'intersezione tra la SP62 della Valsassina e la SP64 Prealpina Orobica in direzione Barzio. I lavori riguardano specificamente il ripristino di un tratto di strada in prossimità dell’incrocio. La circolazione viene regolata con semaforo e senso unico alternato.
Proseguono i lavori varati dalla Provincia di Lecco in Valsassina: è in programma l'esecuzione di specifici interventi di ripristino e protezione di un tratto di ciglio stradale in prossimità dell'intersezione tra la SP62 della Valsassina e la SP64 Prealpina Orobica direzione Barzio.Per tutelare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie e thread social correlati
Montefiascone, su strada Verentana senso unico alternato per lavoriA Montefiascone, sulla strada provinciale 8 Verentana, è in vigore un senso unico alternato a causa di lavori di manutenzione straordinaria nelle...
Lavori sulla strada regionale 18 a Vietri: scatta il senso unico alternatoPer i prossimi giorni, sulla strada regionale 18 a Vietri sul Mare sarà in vigore un senso unico alternato gestito da movieri, tra il km 47+550 e il...
Argomenti più discussi: Lavori in Valsassina, ecco il senso unico alternato con semaforo; Elezioni Lecco. Manzoni (AVS) Servizi sociali: ecco il lavoro che Lecco sta già portando avanti da anni.
BALLABIO - Deborah Borrelli nuova presidente di Ballabio Futura: rinnovato il direttivo dell’associazione https://lecconotizie.com/societa/valsassina-societa/deborah-borrelli-nuova-presidente-di-ballabio-futura-rinnovato-il-direttivo-dellassociazione/ facebook
SP 62/64, DALL’8 GIUGNO SENSO UNICO ALTERNATO A PASTURO PER LAVORIPASTURO – Senso unico alternato con semaforo lungo la Sp 62 della Valsassina tra il pk 11+800 e il pk 11+900 nel territorio comunale di Pasturo, in prossimità dell’ intersezione con la Sp 64 dir. valsassinanews.com
Nuova Lecco-Ballabio chiusa temporaneamente per lavoriIl raccordo chiuso questa mattina fino alle 11.45 e poi nuovamente nel pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 In corso gli ultimi lavori di messa in sicurezza del versante franato nel dicembre 2022 LECCO/B ... msn.com