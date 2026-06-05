Lavori in Valsassina ecco il senso unico alternato con semaforo

Notizia in breve

Sono in corso lavori in Valsassina che hanno portato all'istituzione di un senso unico alternato con semaforo. La Provincia di Lecco sta eseguendo interventi di ripristino e protezione di un tratto di ciglio stradale vicino all'intersezione tra la SP62 della Valsassina e la SP64 Prealpina Orobica in direzione Barzio. I lavori riguardano specificamente il ripristino di un tratto di strada in prossimità dell’incrocio. La circolazione viene regolata con semaforo e senso unico alternato.