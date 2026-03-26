Lavori sulla strada regionale 18 a Vietri | scatta il senso unico alternato

Per i prossimi giorni, sulla strada regionale 18 a Vietri sul Mare sarà in vigore un senso unico alternato gestito da movieri, tra il km 47+550 e il km 51+400. La misura, in vigore dalle 8 alle 16:20 di oggi fino al 9 aprile, è stata decisa con un’ordinanza firmata dalla Provincia di Salerno per permettere lavori in corso sulla carreggiata. I residenti e gli automobilisti devono considerare possibili rallentamenti e ritardi lungo il tratto interessato.

Disagi in vista per i residenti di Vietri sul Mare. Con un'apposita ordinanza firmata oggi, la Provincia di Salerno ha istituito il senso unico alternato regolato da movieri lungo la tratta di strada regionale 18 dal KM 47+550 al 51+400 - dalle ore 8 alle 16:20, di oggi (26 marzo) fino al 9. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lavori sulla strada regionale 18 a Vietri: scatta il senso unico alternato Articoli correlati Frana a Marina di Vietri: sgomberata una famiglia, scatta il senso unico alternato sulla Statale 163 AmalfitanaIl territorio del salernitano continua a cedere: alle 14,35 circa, una frana si è verificata sul costone che insiste su via Madonna dell’Arco nella... Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,... Tutto quello che riguarda Lavori sulla strada regionale 18 a... Temi più discussi: Al via i lavori sulla Agordina: ecco orari di chiusura e modifiche alla viabilità; Notiziario della viabilità di mercoledì 25 marzo 2026; Notiziario della viabilità di venerdì 20 marzo 2026; Tanti lavori pubblici al centro del Consiglio comunale di Saint-Christophe. Riapre la strada del Pollino. Boni: Una viabilità più fluida e sicuraIn occasione della realizzazione della rotatoria è stato demolito il vecchio ponte in muratura sul torrente Vessa ... arezzonotizie.it Frana sulla strada a Ubiale, lavori iniziati. «Riapertura entro fine gennaio»Sono iniziati martedì 9 dicembre, lungo la strada comunale tra Bondo e Clanezzo, frazioni di Ubiale, i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso franato lo scorso 16 novembre. I lavori sono ... ecodibergamo.it Le ossa sono state recuperate durante i lavori al pavimento in una chiesa. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2026/03/26/i-resti-di-dartagnan-potrebbero-essere-stati-trovati-a-maastricht_6040ac0d-f780-4629-a98e-eb73732247a6.html facebook Forte dei Marmi, sarà un’estate senza Capannina: lavori in corso, riaprirà nel 2027 x.com