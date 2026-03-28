montefiascone su strada verentana senso unico alternato per lavori

A Montefiascone, sulla strada provinciale 8 Verentana, è in vigore un senso unico alternato a causa di lavori di manutenzione straordinaria nelle vicinanze di Le Mosse. La modifica alla viabilità è stata istituita per consentire l’intervento di riparazione sulla strada. La circolazione è regolata temporaneamente in modo alternato per permettere l’esecuzione dei lavori.

Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 8 Verentana, nel territorio di Montefiascone, in località Le Mosse. Durante l'esecuzione dei lavori istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, “al fine - spiega la Provincia di Viterbo - di garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi per la circolazione”. L'intervento si è reso necessario a seguito del cedimento di una porzione di scarpata che ha provocato il danneggiamento del marciapiede e delle condotte presenti nella zona. I lavori prevedono la ricostruzione del marciapiede danneggiato e la realizzazione di un'opera di sostegno mediante gabbioni metallici disposti a gradoni, con l'obiettivo di contenere la scarpata e prevenire ulteriori criticità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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