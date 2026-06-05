Lavori in autostrada fra Chieti e Francavilla tratto chiuso per tutta la notte

L’autostrada tra Pescara ovest-Chieti e Pescara sud-Francavilla è stata chiusa per tutta la notte di venerdì 5 giugno, in direzione sud. La chiusura si è resa necessaria per lavori di pavimentazione. La strada è rimasta chiusa dal pomeriggio fino alle prime ore del mattino successivo, interessando il tratto tra i due caselli. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali deviazioni o disagi.

Autostrada chiusa, nella serata di venerdì 5 giugno e fino al mattino successivo, nelt ratto fra i caselli di Pescara ovest-Chieti e Pescara sud-Francavilla, in direzione sud, per consentire lavori di pavimentazione.La chiusura è in programma dalle 22 di venerdì 5, alle 6 di sabato 6 giugno. Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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