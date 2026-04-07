Autostrada chiusa tra Chieti e Francavilla in direzione sud per una notte | orari e percorsi alternativi

Per tutta la notte, l’autostrada A14 tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla sarà chiusa in direzione sud, a causa di interventi di manutenzione sugli impianti delle gallerie

La chiusura è prevista dalle ore 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile, dunque non sarà raggiungibile l'area di parcheggio "Le Sirene ovest", situata nel tratto interessato La chiusura è prevista dalle ore 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di parcheggio "Le Sirene ovest", situata nel tratto interessato. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Autostrada chiusa nel tratto fra Chieti e Pescara nord per lavori di pavimentazione: i percorsi alternativiAutostrada A14 chiusa per una notte, nel tratto compreso fra i caselli Pescara ovest Chieti e Pescara nord Città Sant'Angelo, verso AnconaBologna.

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Maltempo, smottamenti a Chieti: traffico paralizzato e strade chiuse(LaPresse) A Chieti, nella località Tricalle, si sono verificati tre smottamenti su un costone che hanno bloccato diverse arterie di ... stream24.ilsole24ore.com

Buche in autostrada: A14 chiusa di notte per consentire i lavori di ripristino Nell’articolo i tratti interessati dalle 22 di oggi 3 aprile - facebook.com facebook

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