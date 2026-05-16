Lavori in galleria autostrada chiusa tra i caselli di Chieti e Francavilla per una notte

Nella notte, un tratto dell'autostrada A14 tra i caselli di Chieti e Francavilla sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione sugli impianti delle gallerie San Giovanni e Colle Moretto. La chiusura, prevista per un solo giorno, coinvolge esclusivamente il tratto interessato, senza influire sulla viabilità delle aree circostanti. Le autorità hanno comunicato le modalità di intervento e le tempistiche di riapertura.

Un tratto dell'autostrada A14 ricadente nel territorio della provincia di Chieti resterà chiuso per una notte, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie San Giovanni e Colle Moretto.In particolare, l'autostrada resterà chiusa dalle ore 22 di giovedì 21 maggio, alle ore 6 di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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