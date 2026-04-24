Lavori lungo la rete ferroviaria stop ai treni tra Roccapalumba-Alia e Agrigento dal 15 maggio al 13 giugno
Dal 15 maggio al 13 giugno, i treni tra Roccapalumba-Alia e Agrigento non saranno in servizio a causa di lavori di potenziamento e manutenzione sulle linee ferroviarie Palermo-Agrigento e Palermo-Catania. La circolazione ferroviaria sarà sospesa e i servizi verranno rimodulati in questo periodo. La sospensione interessa un tratto della rete ferroviaria e riguarda le operazioni di miglioramento infrastrutturale previste nelle settimane successive.
Circolazione ferroviaria sospesa e servizi rimodulati per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania. Gli interventi, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, si svolgeranno tra il 15 maggio e il 30 settembre con interruzioni su più tratte.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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