Lavori lungo la rete ferroviaria stop ai treni tra Roccapalumba-Alia e Agrigento dal 15 maggio al 13 giugno

Dal 15 maggio al 13 giugno, i treni tra Roccapalumba-Alia e Agrigento non saranno in servizio a causa di lavori di potenziamento e manutenzione sulle linee ferroviarie Palermo-Agrigento e Palermo-Catania. La circolazione ferroviaria sarà sospesa e i servizi verranno rimodulati in questo periodo. La sospensione interessa un tratto della rete ferroviaria e riguarda le operazioni di miglioramento infrastrutturale previste nelle settimane successive.