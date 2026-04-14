Bosco pulito alla fornace — pulizia del Borro di Rignalla
Domenica 19 aprile, tra le 9:30 e le 12:30, si svolgerà una giornata di pulizia del Borro di Rignalla, organizzata dall'ASD Trek & Dog in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli. L'iniziativa prevede la rimozione dei rifiuti presenti nell'area, nota come Bosco pulito alla fornace, che si trova nel territorio comunale. L'evento coinvolgerà volontari e cittadini interessati a contribuire alla tutela dell'ambiente locale.
"L'ASD Trek & Dog, in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli, organizza una giornata di pulizia ambientale del Borro di Rignalla, domenica 19 aprile dalle 9:30 alle 12:30. Ritrovo alla Fornace in Via Villamagna 111. L'intervento si concentrerà sulla raccolta dei rifiuti abbandonati nel.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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