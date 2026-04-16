La festa del Made in Italy al Borro Tuscan Bistro di Firenze

Il 23 aprile alle 19.30, il Borro Tuscan Bistro di Firenze organizza una serata dedicata all’enogastronomia toscana. Durante l’evento si svolge un percorso di degustazione itinerante, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti e le tradizioni italiane nel settore alimentare e vinicolo. L’iniziativa invita i partecipanti a condividere un momento conviviale tra vini e piatti tipici della regione.

Il 23 aprile alle ore 19.30, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze ospita una serata dedicata all’enogastronomia toscana, con un percorso di degustazione itinerante pensato per celebrare il Made in Italy e il saper fare italiano, proponendo un’esperienza conviviale tra vino e cucina d’eccellenza.Sarà.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate San Valentino a Il Borro Tuscan BistroArezzo, 9 febbraio 2026 – Per la serata di San Valentino, sabato 14 febbraio 2026, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze propone una cena pensata come un... “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...