«H o sentito parlare di autofagia: chi dice di digiunare 16 ore, chi 24, chi beve solo acqua e caffè dal mattino per attivare la “pulizia cellulare”. Ma di cosa si tratta davvero? E quante ore servono?» Da quando nel 2016 il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato al biologo giapponese Yoshinori Ohsumi per i suoi studi sui meccanismi dell’ autofagia cellulare, questo termine è entrato nel linguaggio comune. Spesso, però, viene utilizzato in modo impreciso. Perché tagliare i carboidrati non basta: lo studio che cambia le regole della dieta X Cos’è l’autofagia. Auto significa sé stesso e Phagein mangiare: la cellula che si mangia da sola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'autofagia è davvero il segreto della longevità? Ecco cosa succede alle cellule durante il digiuno e perché non esiste una soglia magica uguale per tutti

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Autofagia: Il Sistema di Autoguarigione che Non Hanno Mai Voluto che Tu Scoprissi (Audiolibro)

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