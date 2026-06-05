L' autofagia è davvero il segreto della longevità? Ecco cosa succede alle cellule durante il digiuno e perché non esiste una soglia magica uguale per tutti
Durante il digiuno, le cellule avviano un processo chiamato autofagia, che consiste nel riciclo di componenti danneggiati o inutili. Alcune persone praticano digiuni di 16 o 24 ore, o consumano solo acqua e caffè al mattino, per attivare questa “pulizia”. Tuttavia, non esiste una soglia universale: le risposte variano da individuo a individuo.
«H o sentito parlare di autofagia: chi dice di digiunare 16 ore, chi 24, chi beve solo acqua e caffè dal mattino per attivare la “pulizia cellulare”. Ma di cosa si tratta davvero? E quante ore servono?» Da quando nel 2016 il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato al biologo giapponese Yoshinori Ohsumi per i suoi studi sui meccanismi dell’ autofagia cellulare, questo termine è entrato nel linguaggio comune. Spesso, però, viene utilizzato in modo impreciso. Perché tagliare i carboidrati non basta: lo studio che cambia le regole della dieta X Cos’è l’autofagia. Auto significa sé stesso e Phagein mangiare: la cellula che si mangia da sola. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Autofagia: Il Sistema di Autoguarigione che Non Hanno Mai Voluto che Tu Scoprissi (Audiolibro)
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