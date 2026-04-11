Socialità aumentata | ecco perché ballare e stare insieme è il vero segreto della longevità

Recentemente si è osservato un aumento della socialità tra le persone, con un ritorno alle attività in presenza come ballare e stare insieme. Queste pratiche sembrano essere associate alla longevità, secondo alcuni studi. Si parla di un trend che coinvolge soprattutto chi ha vissuto prima dell’avvento del digitale e delle tecnologie online. L’attenzione si concentra su come le interazioni faccia a faccia possano influire sulla salute e il benessere generale.

I ritorni all’analogico, magari timidi e riservati a chi è diventato adulto prima del web e dei social network, ce ne sono stati diversi, e comprare dischi in vinile forse è stata la manifestazione più rilevante negli ultimi tempi, insieme alla partecipazione a ritiri spirituali e camminate più o meno impegnative nella natura. Ma ora il bisogno di condividere con gli altri esperienze fisiche, spalla a spalla, si fa serio. È sotto le stelle, dentro la musica, nei festival creativi e in quelle dei makers che si soddisfa questa urgenza e si realizza quella socialità aumentata che gli adulti cercano sempre di più. Socialità aumentata: oltre la realtà digitale.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Socialità aumentata: ecco perché ballare e stare insieme è il vero segreto della longevità Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i ‘super food’ dimenticati. Ecco il segreto della longevità(Adnkronos) – Ci sono alimenti considerati 'super food' poco considerati che, in realtà, possono avere effetti positivi sulla nostra salute. Leggi anche: Giovani, 'stare insieme' significa prima di tutto amicizia: per 4 su 10 è vero spazio collaborazione