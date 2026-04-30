Accise benzina e diesel lo sconto non sarà uguale per tutti | cosa succede dal 1° maggio 2026

Dal 1° maggio 2026, le accise su benzina, diesel e gpl subiranno modifiche che comporteranno sconti diversi a seconda delle tipologie di carburante. Finora, il governo ha stanziato 735,9 milioni di euro per il taglio delle accise, intervento che ha interessato i fondi pubblici. La variazione delle agevolazioni sarà comunicata ufficialmente, con dettagli specifici sulle nuove aliquote e sui benefici previsti.

Il taglio alle accise di benzina, diesel e gpl finora è costato alle casse pubbliche 735,9 milioni di euro. Il bilancio, carte alla mano, si riferisce solo allo sconto sui carburanti e non comprende le altre misure previste dai due decreti varati dal governo, tra cui il credito di imposta per gli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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