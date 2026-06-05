L' auto perde il controllo e si ribalta a due passi dalla galleria

Poco prima delle 15:30 di ieri, un’auto ha perso il controllo in Val d’Ega, vicino a Cornedo all’Isarco. Dopo aver urtato un guardrail, il veicolo si è ribaltato e si è fermato a ruote all’aria.

Momenti di paura poco prima delle 15:30 di ieri, giovedì 4 giugno, in Val d’Ega, più precisamente nella zona di Cornedo all’Isarco, quando un’auto ha perso il controllo e, a seguito di un impatto contro il guardrail, ha terminato la propria corsa a ruote all’aria.Lo schianto è avvenuto a poca. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Perde il controllo dell'auto e si ribalta dopo un volo di 8 metri

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