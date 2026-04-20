Perde il controllo dell' auto e si ribalta nella rotatoria | un ferito

Da casertanews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in via Marchesiello, tra i confini di Caserta e Marcianise, quando un uomo alla guida di un'Opel Corsa ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato all’interno di una rotatoria. L’auto si è capovolta, causando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Perde il controllo della sua Opel Corsa e si ribalta nella rotatoria.E' quanto accaduto in via Marchesiello al confine tra i comuni di Caserta e Marcianise, dove un uomo alla guida della propria vettura ne ha perso il controllo finendo nella rotatoria. Avvistato dagli automobilisti in transito.🔗 Leggi su Casertanews.it

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