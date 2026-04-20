Perde il controllo dell' auto e si ribalta nella rotatoria | un ferito

Un incidente si è verificato in via Marchesiello, tra i confini di Caserta e Marcianise, quando un uomo alla guida di un'Opel Corsa ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato all’interno di una rotatoria. L’auto si è capovolta, causando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Perde il controllo della sua Opel Corsa e si ribalta nella rotatoria.E' quanto accaduto in via Marchesiello al confine tra i comuni di Caserta e Marcianise, dove un uomo alla guida della propria vettura ne ha perso il controllo finendo nella rotatoria. Avvistato dagli automobilisti in transito.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso, ferito il conducenteCascina (Pisa), 14 febbraio 2026 – Pauroso incidente stradale nella serata di venerdì a Cascina, intorno alle 20,40 in via Macerata. Perde il controllo dell'auto e si ribaltaUna 29enne ha perso il controllo della sua auto e, impattando contro il guardrail, il mezzo si è ribaltato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vigevano, perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e finisce nel canale: muore a 64 anni; Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito; Perde il controllo dell'auto che si ribalta fuori strada: due persone in ospedale; Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: denunciata una 41enne. Perde il controllo dell'auto, finisce nel fosso poi contro un terrapieno: conducente in fin di vitaCHIONS (PORDENONE) - Grave incidente stradale ieri notte attorno all'una lungo la strada regionale 251, a Villotta, vicino al ristorante Adriatico. Un uomo del 1988, cittadino ... ilgazzettino.it Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: ferita una donnaL’episodio è avvenuto in via Torino, all’incrocio con via Cadore. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada andando a schiantars ... laprovinciadivarese.it 41-bis e corrispondenza, Armando Li Bergolis perde in Cassazione: fermati documenti non certificati dell’avvocato di Giuseppe de Filippo Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti - facebook.com facebook Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: "Meglio che resti a casa" - Video x.com