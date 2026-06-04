A Iseo, lungo la provinciale 510, due auto si sono scontrate frontalmente e una si è ribaltata. L’incidente, avvenuto il 4 giugno, ha causato il decesso di due giovani. La strada, già nota per altri incidenti, è stata chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime.

Iseo, 4 giugno 2026 – Due persone sono morte in un incidente avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, in uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510, già teatro di molti incidenti. A perdere la vita sarebbero state due giovani donne secondo le prime ricostruzioni. Lo schianto, avvenuto poco prima delle 19, si sarebbe verificato appena fuori da una delle gallerie che si trovano lungo la strada. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata, finendo contro il guard rail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. A bordo ci sarebbero state una ragazza di 23 anni e un’altra giovanissima, una 14enne. I loro corpi sarebbero rimasti intrappolati fra le lamiere: per loro, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iseo: frontale fuori dalla galleria, un’auto si ribalta. Morte due ragazze

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