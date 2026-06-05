L' auto contro i ragazzi all' uscita della discoteca gli indagati rispondono al gip | Siamo stati aggrediti

Due giovani arrestati dopo che un'auto ha investito un gruppo di ragazzi all’uscita di una discoteca. Durante l’interrogatorio, gli indagati hanno dichiarato di essere stati aggrediti prima dell’incidente. La polizia ha ricostruito la scena e sequestrato l’auto coinvolta. L’incidente si è verificato tre giorni fa, provocando feriti tra i giovani. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Respingono l'accusa del tentato omicidio i due ragazzi arrestati dopo la rissa di tre giorni fa all'uscita da una discoteca di Taormina culminata con la folle corsa di un'auto contro un gruppo di giovani. Stamattina i due indagati sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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