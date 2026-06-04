Strage braccianti interrogatorio convalida fermo | indagati non rispondono al gip

Due uomini pakistani di 31 anni, accusati di aver ucciso quattro braccianti ad Amendolara, sono stati interrogati in carcere. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, entrambi hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice. Il gip ha convalidato il fermo, ma gli indagati non hanno fornito alcuna spiegazione.

(Adnkronos) – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Safeer Ahmed e Ali Raza, i due pakistani, entrambi di 31 anni, indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei quattro braccianti ad Amendolara, nel cosentino, durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Il gip del Tribunale di Castrovillari, Orvieto Matonti, si è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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