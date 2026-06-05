L’attore Luigi Zeno testimonial dell’evento benefico Cenando sotto un Cielo Diverso

L’attore Luigi Zeno sarà il testimonial dell’edizione 2026 dell’evento benefico “Cenando sotto un Cielo Diverso”, che si terrà il 7 luglio presso Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano.

Nel suo percorso artistico, Luigi Zeno ha già collezionato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescita nel panorama cinematografico italiano. Tra i premi più significativi spicca il riconoscimento come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival per l’interpretazione nel cortometraggio “La Linea Sottile”. Questi risultati consolidano Luigi Zeno come una delle giovani figure emergenti del panorama artistico italiano, capace di unire talento, sensibilità e attenzione alle tematiche sociali. Irpinia, notte di scosse: terremoto 3.0 a Montefredane. Scuole chiuse in via precauzionale . 🔗 Leggi su 2anews.it

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