Zeno testimonial della xii edizione di sii saggio guida sicuro

La dodicesima edizione di “Sii Saggio, Guida Sicuro” sta per concludersi, registrando più di 12.000 partecipanti. Tra i protagonisti della campagna di sensibilizzazione si trova anche un noto testimonial, che ha preso parte agli eventi e alle attività promosse. L'iniziativa si rivolge a studenti e giovani guidatori, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili alla guida. Numeri e coinvolgimento sono stati elevati durante tutto il percorso.

La dodicesima edizione di “Sii Saggio, Guida Sicuro” si avvia alla conclusione con numeri straordinari: oltre 12.000 studenti formati e 40 Amministrazioni comunali del territorio campano coinvolte. Il progetto, promosso dalla Regione Campania e attuato da ANCI Campania in collaborazione con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate «Ho perso una gamba, mi riprendo la vita»: Morena testimonial per la campagna "Sii saggio guida sicuro"«Ho perso una gamba ma non mi arrendo e lotto ogni giorno per riconquistare la mia vita». Benevento, 24ª tappa di “Sii saggio, guida sicuro” al Palazzo del GovernoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Luigi Zeno testimonial della XII edizione di Sii Saggio, Guida Sicuro; Luigi Zeno testimonial della XII edizione di Sii Saggio, Guida Sicuro. Luigi Zeno testimonial della XII edizione di Sii Saggio, Guida SicuroLa dodicesima edizione di Sii Saggio, Guida Sicuro si avvia alla conclusione con numeri straordinari: oltre 12.000 studenti formati e 40 Amministrazioni comunali del territorio campano coinvolte. Il ... corrieredellosport.it