Luigi Zeno protagonista del sociale | testimonial dell’evento benefico Cenando sotto un Cielo Diverso

Luigi Zeno è stato scelto come volto ufficiale dell’edizione 2026 dell’evento benefico “Cenando sotto un Cielo Diverso”. La manifestazione si svolgerà il 7 luglio presso Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano. L’evento è organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative sociali e di solidarietà. La collaborazione con Zeno si inserisce nel quadro di un’iniziativa che coinvolge diverse realtà del territorio e mira a sostenere progetti di utilità pubblica.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sarà Luigi Zeno il testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, il prestigioso evento charity in programma il 7 luglio presso Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano. Giovane promessa del cinema e della televisione italiana, l’attore porterà la propria immagine e il proprio impegno a sostegno di una serata dedicata alla solidarietà, all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle eccellenze campane. In costante ascesa nel panorama nazionale, Luigi Zeno si è fatto notare grazie alla partecipazione a produzioni come Minerva – La Scuola per Netflix e La Promessa di Patrizio su Rai, oltre a ottenere riconoscimenti in ambito giovanile che ne confermano il percorso artistico in crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Luigi Zeno protagonista del sociale: testimonial dell’evento benefico “Cenando sotto un Cielo Diverso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zeno testimonial della xii edizione di “sii saggio, guida sicuro”La dodicesima edizione di “Sii Saggio, Guida Sicuro” si avvia alla conclusione con numeri straordinari: oltre 12. Evento benefico // Amani education - dinner galaMercoledì 13 maggio dalle ore 20:30 presso Justme Milano si terrà l’Amani Education Dinner Gala, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi a... #Ercolano- Luigi Zeno protagonista del sociale: testimonial dell' evento benefico Cenando sotto un Cielo Diverso #Evento #Cultura #LuigiZeno #Testimonial #Benefico #NanoTV x.com Luigi Zeno, promessa della fiction e del cinema e il suo impegno nel socialeNapoli, 18 Maggio - Pluripremiato per il suo impegno nel sociale, pur se ancora giovanissimo, l'attore napoletano Luigi Zeno fa passi da gigante nel mondo del ... sciscianonotizie.it Luigi Zeno, dalla maturità al debutto Netflix: protagonista della miniserie La ScuolaA soli 18 anni, Luigi Zeno si afferma come una delle giovani promesse del panorama televisivo italiano. Originario di Ercolano, con un diploma fresco del Liceo Scientifico, Luigi debutta come ... ilmattino.it