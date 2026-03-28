A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar si svolgerà in un quartiere diverso di Los Angeles, abbandonando la tradizionale sede di Hollywood. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori dell’evento, che hanno scelto di spostare la manifestazione altrove. La modifica riguarda tutti gli aspetti della premiazione, inclusi location e modalità di svolgimento. La nuova sede sarà comunicata nei prossimi mesi.

Gli Oscar cambiano sede. Dall’edizione del 2029 la cerimonia di premiazione non si terrà più a Hollywood ma in un altro quartiere di Los Angeles. Sono i riconoscimenti di maggior importanza per il grande schermo americano e mondiale, mentre Hollywood risulta il luogo iconico per eccellenza dell’industria cinematografica negli Stati Uniti. Il prestigioso appuntamento si sposterà dal Dolby Theatre, dove si tiene da oltre vent’anni, al Peacock Theater, che ha una capienza superiore fra i 500 e i 1.000 posti. Il cambio di luogo fa parte di un accordo annunciato poche ore fa dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l’ente che organizza gli Oscar) e AEG, un’azienda che si occupa di spazi per eventi sportivi e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dal 2029 la cerimonia degli Oscar non si terrà più a Hollywood, ma in un altro quartiere di Los Angeles

Articoli correlati

Gli Oscar lasciano Hollywood: ecco dove si terranno dal 2029Dopo oltre due decenni nello stesso luogo simbolo, gli Oscar si preparano a voltare pagina.

LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di “Novecento”: cerimonia a Hollywood alla vigilia degli OscarRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Contenuti e approfondimenti su Los Angeles

Temi più discussi: Dal 2029 la cerimonia degli Oscar non si terrà più a Hollywood, ma in un altro quartiere di Los Angeles; Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles; Gli Oscar lasciano Hollywood e si trasferiscono a Downtown Los Angeles nel 2029; Gli Oscar lasciano Hollywood, nel 2029 si terranno a Downtown Los Angeles.

Dal 2029 la cerimonia degli Oscar non si terrà più a Hollywood, ma in un altro quartiere di Los AngelesDall’edizione del 2029 la cerimonia di premiazione degli Oscar non si terrà più a Hollywood ma in un altro quartiere di Los Angeles. Gli Oscar sono i premi più importanti del cinema statunitense e mon ... ilpost.it

Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los AngelesNon è trascorso neppure un mese dalla cerimonia degli Oscar 2026, che ha consacrato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, e lo sguardo dell’industria è già proiettato verso il futuro d ... rtl.it

Dai social.. per la cerimonia di assegnazione degli “IHeartRadioMusicAwards”, che hanno avuto luogo al “DolbyTheatre” di Los Angeles, tempio degli “Oscar” almeno fino al 2029, quando la cornice di attribuzione per la consegna delle statuette cinematog x.com

Gli Oscar cambiano casa! Dal 2029 al 2039 la cerimonia si terrà presso il L.A. Live, nel centro di Los Angeles, al Peacock Theater, che dispone di 7.100 posti a sedere, lasciando il Dolby Theatre di Hollywood & Highland, da 3.400 posti. Questo cambiamento r - facebook.com facebook