A Los Angeles è stato emesso un verdetto che attribuisce a Meta e Google la responsabilità della dipendenza dai social media tra i giovani. La decisione riguarda le azioni delle due aziende in relazione alle pratiche di gestione delle piattaforme e alla loro influenza sugli utenti più giovani. La sentenza è stata resa nota oggi e ha suscitato reazioni nel settore tecnologico e legale.

New York, 25 marzo 2026 - Meta e Google sono responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. È il verdetto raggiunto da una giuria di Los Angeles nell'ambito del processo sulla dipendenza da social media. Il processo è partito dalla denuncia di una ventenne californiana, Kaley G.M., che ha testimoniato che YouTube (proprietà Google) e Instagram (proprietà Meta) hanno istigato la sua depressione e pensieri suicidi durante l'infanzia. La ragazza che ha avuto la meglio contro Meta e Google riceverà un compenso di 3 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni. Il verdetto storico potrebbe ridefinire il modo in cui l'industria tecnologica affronta la responsabilità legale in merito alla salute mentale dei giovani utenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Verdetto choc a Los Angeles: Meta e Google responsabili della dipendenza dai social

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