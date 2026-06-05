L’attore americano di 81 anni è stato accoltellato nella sua casa di Tarzana, Los Angeles. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell’attore, che si trovava in casa al momento dell’aggressione. L’attore è deceduto poco dopo l’incidente. La scena si è svolta in una residenza privata, senza altri coinvolti o testimoni oltre agli indirizzi delle forze dell’ordine.

L ’attore americano James Handy è morto a Los Angeles all’età di 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione di Tarzana, in California. Il corpo dell’attore è stato trovato mercoledì mattina nel giardino della sua casa con diverse ferite al torace. La polizia ha arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna di Handy, con l’accusa di omicidio. Con la sua scomparsa si chiude una carriera lunga quasi cinquant’anni che ha attraversato cinema e televisione, lasciando un’impronta profonda in alcune delle produzioni più amate dal pubblico americano. Tutte le star di Hollywood dirette da registi italiani. guarda le foto Il volto che tutti conoscevano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore americano è stato accoltellato a 81 anni nella sua casa di Tarzana, a Los Angeles. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore, Michael Gledhill

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