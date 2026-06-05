James Handy attore di Jumanji è stato accoltellato nel giardino di casa Arrestato il figlio della compagna

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore noto per il film Jumanji è stato ferito con un coltello nel giardino di casa. La polizia ha arrestato il figlio della compagna, che avrebbe chiamato i soccorsi e poi si sarebbe avvicinato agli agenti affermando di essere la persona ricercata. Sul luogo sono intervenuti i paramedici, che hanno soccorso la vittima. La scena si è svolta nel cortile dell’abitazione coinvolta.

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Quando la polizia è arrivata sul posto, James Handy era nel giardino davanti all’abitazione, privo di sensi e con una ferita da arma da taglio al petto. I soccorritori lo hanno immediatamente trasportato in ospedale, dove però è stato dichiarato morto poco dopo. Il presunto aggressore è Michael Gledhill, 44 anni, è il figlio della compagna dell’attore e abita nella sua stessa casa. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe prima chiamato i soccorsi e poi, all’arrivo degli agenti, si sarebbe avvicinato dichiarando spontaneamente di essere la persona che stavano cercando. È stato quindi arrestato senza opporre resistenza e successivamente accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - James Handy, attore di Jumanji, è stato accoltellato nel giardino di casa. Arrestato il figlio della compagna
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