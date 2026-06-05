Latte nelle Scuole Mangiare Bene Crescere Bene
Un nuovo programma di educazione alimentare ha portato il latte nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere il consumo di latte e prodotti derivati tra gli studenti. Sono stati distribuiti gratuitamente bicchieri di latte durante le pause, e sono state organizzate attività informative sulle proprietà nutritive del latte. L’iniziativa interessa diverse scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di un’alimentazione equilibrata. Il progetto è stato avviato questa settimana e durerà fino alla fine dell’anno scolastico.
“Latte nelle scuole” è il programma di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinato agli allievi delle scuole primarie, finanziato dall’Unione europea, per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, a cominciare dalla prima colazione, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Scopri il programma L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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