Latte nelle Scuole Mangiare Bene Crescere Bene

Notizia in breve

Un nuovo programma di educazione alimentare ha portato il latte nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere il consumo di latte e prodotti derivati tra gli studenti. Sono stati distribuiti gratuitamente bicchieri di latte durante le pause, e sono state organizzate attività informative sulle proprietà nutritive del latte. L’iniziativa interessa diverse scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di un’alimentazione equilibrata. Il progetto è stato avviato questa settimana e durerà fino alla fine dell’anno scolastico.