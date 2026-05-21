Pellezzano al via Vedere bene crescere meglio nelle scuole dell’infanzia

A Pellezzano è stato avviato un nuovo progetto dedicato alla salute visiva dei bambini nelle scuole dell'infanzia. L'iniziativa, intitolata “Vedere bene, crescere meglio”, coinvolge tutte le strutture educative del territorio comunale. Durante le attività, i piccoli saranno sottoposti a controlli visivi e a interventi mirati per prevenire e individuare eventuali problemi alla vista. La speranza è di garantire un miglior sviluppo visivo fin dai primi anni di vita.

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Un progetto dedicato alla salute visiva dei più piccoli prenderà il via nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pellezzano. L’iniziativa punta sulla prevenzione e sull’individuazione precoce di eventuali difficoltà visive nei bambini. Venerdì 22 maggio partirà il progetto “Vedere bene, crescere meglio”, promosso dal Rotary Salerno Nord dei Due Principati con il patrocinio del Comune di Pellezzano. L’iniziativa interesserà le scuole dell’infanzia del territorio comunale e coinvolgerà in particolare i bambini di 5 anni. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare famiglie e comunità scolastica sull’importanza della prevenzione visiva in età infantile, favorendo controlli e percorsi di attenzione dedicati ai più piccoli. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano, al via “Vedere bene, crescere meglio” nelle scuole dell’infanzia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pet therapy nelle scuole dell'infanzia di Genova: la propostaPer far lavorare i bambini sull'educazione al rispetto, sull'autostima e sulla motricità in compagnia degli animali domestici Un cane in classe per... “Giochiamo A Crescere": al via a Taurianova il Festival dell’InfanziaDa venerdì 8 a domenica 10 maggio prende vita a Taurianova il Festival dell’Infanzia “Giochiamo A Crescere” GAC, nell’ambito del progetto Giochiamo a...