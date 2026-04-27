Nel nuovo episodio di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, si parla di alimentazione e benessere con Iader Fabbri e Stefano Guizzetti. La puntata affronta il rapporto tra cibo e salute, concentrandosi su come una buona alimentazione possa influire sulla qualità della vita. Oltre alle discussioni teoriche, vengono condivisi consigli pratici e approfondimenti su temi legati allo stile di vita e all’attività fisica.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Mangiare bene per vivere bene”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione: Iader Fabbri, nutrizionista, divulgatore scientifico ed esperto di alimentazione applicata allo sport e al benessere personale, punto di riferimento nel panorama della nutrizione sportiva italiana; Stefano Guizzetti, conosciuto come “Ciacco”, maestro gelatiere e innovatore della gelateria artigianale italiana, interprete di una nuova cultura del gusto basata su ricerca, qualità e sostenibilità Ambesi: “Serve equilibrio nei giudizi: adesso sembra che Jodar sia il n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Mangiare bene per vivere bene” con Iader Fabbri e Stefano Guizzetti

Mangiare bene per vivere bene con Iader Fabbri e Stefano Guizzetti

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