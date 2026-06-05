L’atomo si fa più piccolo | come funziona il microreattore nucleare formato salotto e trasportabile

Un nuovo tipo di microreattore nucleare, progettato per essere trasportato facilmente, può essere inserito in un modulo compatto e trasportato su aerei cargo o veicoli spaziali. Rispetto ai grandi impianti nucleari, queste unità sono molto più piccole e portatili, consentendo un utilizzo più flessibile. La tecnologia permette di ridurre significativamente le dimensioni dell’atomo coinvolto nel processo di generazione di energia. La produzione e il funzionamento di questi microreattori sono stati descritti come facilmente trasportabili e installabili in ambienti diversi.

Dagli enormi impianti nucleari ai microreattori in grado di essere trasportati su un aereo cargo o su un modulo spaziale. Al momento siamo soltanto in fase sperimentale, ma in futuro i reattori potrebbero essere in formato "salotto". Un futuro neanche troppo lontano. La startup statunitense. 🔗 Leggi su Today.it

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