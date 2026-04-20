KKCG Maritime ha annunciato ufficialmente la presentazione della propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Ferretti Group. La comunicazione è stata diffusa in vista dell’Assemblea Generale degli Azionisti prevista nei prossimi mesi. L’azienda ha reso pubblici i nomi dei candidati che parteciperanno alla selezione, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di voto.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, Hong Kong e Praga, 20 aprile 2026 PRNewswire — KKCG Maritime comunica oggi la presentazione formale della propria lista di candidati per l’elezione al Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”) in occasione dell’Assemblea Generale degli Azionisti della Società, convocata per il 14 maggio 2026. La presentazione della lista fa seguito alla recente offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da KKCG Maritime, che ha portato la propria quota in Ferretti al 23,23%, e riflette l’intenzione di svolgere un ruolo più attivo e costruttivo a sostegno dello sviluppo di lungo periodo della Società.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - KKCG Maritime presenta la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione di Ferretti Group in vista dell’Assemblea Generale degli Azionisti

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