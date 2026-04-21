fih presenta la lista dei candidati per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale di ferretti s p a e mette a disposizione i materiali per la sollecitazione di procure

Il 21 aprile 2026, viene annunciato dalla FIH la presentazione della lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Ferretti S.p.A. La società ha reso disponibili i materiali necessari per la richiesta di procure, consentendo agli azionisti di partecipare alle decisioni societarie. La comunicazione riguarda la trasmissione di informazioni ufficiali relative alle operazioni di nomina e alla documentazione collegata.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG e MILANO, 21 aprile 2026 PRNewswire — Ferretti International Holding S.p.A. (“FIH”) annuncia che, in relazione all’Assemblea Generale Annuale di Ferretti S.p.A. (codice azionario HKEX: 09638; codice azionario Euronext Milano: YACHT) (“Ferretti” o la “Società”) convocata per il 14 maggio 2026, FIH ha oggi formalmente presentato alla Società le sue liste di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La lista dei candidati di FIH per il Consiglio di Amministrazione è composta da nove candidati, inclusi i candidati proposti per la carica di Presidente e Amministratore Delegato, tra cui quattro donne e cinque uomini, dei quali quattro sono amministratori esecutivi indipendenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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