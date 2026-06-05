Roma e Marsiglia, un rapporto forte già ai tempi delle guerre puniche quando l’antica Massalia (questo il nome greco dell’attuale città francese) era stata una fedele alleata della Repubblica romana grazie alle flotte navali. Anche nel calcio la sintonia negli ultimi anni è stata decisamente positiva. Dal passaggio di Voeller nell’ormai lontano 1992 ai trasferimenti più recenti che hanno visto protagonisti tra gli altri: Veretout, Strootman, Pau Lopez, Vainqueur, Under e Vaz. Un legame reso ancora più forte dalla presenza di Benatia (che si è dimesso dal ruolo di ds tre settimane fa) e Federico Balzaretti come vice direttore sportivo. Ora il mirino della Roma si è spostato su Mason Greenwood. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'asse Roma-Marsiglia si scalda con il mercato: Greenwood l'obiettivo e Gasp vorrebbe anche Paixao

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