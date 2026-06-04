Calciomercato Roma il Marsiglia apre nuove piste | c’è anche Paixao

Il Marsiglia ha aperto nuove piste di mercato, tra cui quella che porta a Paixao. La Roma, che sta seguendo da vicino il club francese per rinforzare il reparto offensivo, oltre a Greenwood, starebbe considerando altri giocatori del Marsiglia. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme sui tempi. La società giallorossa continua a monitorare le possibilità di inserire nuovi profili nel proprio organico.

La Roma continua a sbirciare in casa Marsiglia per rinforzare il reparto offensivo. Se il nome più caldo degli ultimi giorni rimane Greenwood, i giallorossi starebbero valutando altri profili del club francese. Tra questi ci sarebbe Igor Paixao, esterno offensivo già accostato alla Roma nell’estate scorsa e tornato d’attualità nelle ultime ore. Una pista ancora nelle fasi iniziali, ma che conferma che i buoni rapporti tra i due club possano favorire nuove opportunità nella finestra di mercato appena cominciata. Chi è Igor Paixao. Paixao non è un nome nuovo per il mercato giallorosso. L’esterno brasiliano, infatti, era già stato seguito prima del trasferimento al Marsiglia, quando le sue prestazioni in Eredivisie con la maglia del Feyenoord avevano attirato l’interesse di diversi club europei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, Greenwood: il Marsiglia conferma tutto! Lannuncio del dirigente infiamma il mercato

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