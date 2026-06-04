Un uomo si è recato alla stazione ferroviaria per chiedere a quattro giovani di lasciare in pace sua figlia. Dopo la discussione, i quattro lo hanno aggredito con calci e pugni, colpendolo ripetutamente. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche per identificare i responsabili.

Porto San Giorgio (Fermo), 4 giugno 2026 - È andato alla stazione ferroviaria per parlare con quattro maranza per dire loro di lasciar stare la figlia. Loro, di tutta risposta, dopo averlo insultato, lo hanno picchiato selvaggiamente a calci e pugni, per poi lasciarlo sanguinante sull’asfalto e scappare all’arrivo della polizia. Il drammatico episodio si è consumato ieri pomeriggio nel centro di Porto San Giorgio: ad avere la peggio è stato un 40enne del posto che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Erano da poco passate le 18 quando l’uomo ha deciso di andare a parlare con i quattro giovani magrebini per far capire che dovevano lasciare in pace la figlia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Lasciate in pace mia figlia” e i maranza lo massacrano di botte

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SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!

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