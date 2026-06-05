Lasciare la quiete di Le Pertuis per un destino inatteso
Una donna è uscita da un palazzo situato in una zona residenziale, lasciando l’edificio dopo aver passato la notte all’interno. La porta si è aperta di mattina presto, rivelando un atrio silenzioso e fresco. Dalle stanze si percepiva un’aria di tranquillità, e la donna si è diretta verso l’esterno senza rilasciare dichiarazioni. Nessuna altra persona è stata vista entrare o uscire nel corso delle prime ore. La scena si è svolta senza incidenti o alterchi.
La porta del palazzo si aprì sull’atrio risonante. Dalle stanze alte e ombrose spirava una frescura ammuffita che sapeva di oscurità, di bassotto bagnato e di naftalina, una frescura proveniente dai muri di calce impregnati dall’umidità monsonica e dai secchi d’acqua delle domestiche che lavavano le lastre di marmo dei pavimenti lasciando le impronte dei piedi nudi con le dita distanziate. Al piano terra, la vecchia Ms Bill era distesa a letto. Attraverso uno spiraglio della porta avevo intravisto baluginare le lenti dei suoi occhiali e scorto il cuscino bianco su cui poggiava la testa mentre, in balia del sentore umido, seguivo mia zia al piano superiore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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