lasciare la quiete di le pertuis per un destino inatteso

Notizia in breve

Una donna è uscita da un palazzo situato in una zona residenziale, lasciando l’edificio dopo aver passato la notte all’interno. La porta si è aperta di mattina presto, rivelando un atrio silenzioso e fresco. Dalle stanze si percepiva un’aria di tranquillità, e la donna si è diretta verso l’esterno senza rilasciare dichiarazioni. Nessuna altra persona è stata vista entrare o uscire nel corso delle prime ore. La scena si è svolta senza incidenti o alterchi.