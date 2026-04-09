Le piscine di Punta del Serrone | lo spettacolo del mare che si gode la quiete

A Punta del Serrone, il mare si presenta calmo e senza vento, creando un’atmosfera tranquilla e suggestiva. La giornata si è svolta in condizioni ideali per ammirare lo spettacolo naturale del luogo, dove le acque tranquille offrono un’immagine di pace e serenità. La scena è stata immortalata da un fotografo locale, che ha catturato l’incanto di questo angolo di costa.

Foto è stata scattata a Punta del Serrone da Teodoro Savina. Un incanto in una giornata senza vento e con il mare calmo. L'acqua tra gli scogli crea delle piccole piscine, che appunto danno il soprannome a quella zona, “Le piscine”.***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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