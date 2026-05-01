Il direttore sportivo del Milan ha dichiarato che il club occupa un posto speciale nel suo cuore e che desidera lasciare un segno con la squadra. Ha anche detto che il suo obiettivo è contribuire al successo del club nei prossimi anni. Durante l'intervista, ha menzionato inoltre il desiderio di Modric di giocare per il Milan, affermando che voleva realizzare il suo sogno di vestire la maglia rossonera.

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© Calcionews24.com - Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi»

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