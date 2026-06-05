Lascia il ruolo Bruno Casoni 85 anni
Bruno Casoni, 85 anni, ha annunciato il suo addio alla Scala. Lo storico direttore del coro scaligero, che dal 2021 guidava anche il coro di voci bianche dell’Accademia, si prepara a dirigere il suo ultimo concerto il 13 giugno. La sua carriera si conclude con questa esibizione, dopo decenni di attività nel teatro lirico.
Bruno Casoni lascia il teatro alla Scala. A 85 anni, lo storico direttore del coro scaligero che dal 2021 era passato a dirigere il coro di voci bianche dell’Accademia si prepara a dirigere il suo ultimo concerto il 13 giugno. Ma già l’8 giugno, alla prima dell’opera di Bizet Carmen a guidare i giovani coristi sarà Brunella Clerici, che ha nel curriculum studi al Conservatorio di Milano, collaborazione con maestri come Claudio Abbado e la direzione del coro di voci bianche del Conservatorio della Svizzera italiana. A dare l’annuncio dell’addio di Casoni è stato il sovrintendente Fortunato Ortombina. "Nonostante sia del 1941 è molto più in forma di me e dovrebbe essere qui a prendersi un gran ringraziamento – ha sottolineato il sovrintendente – annunciando che inizieranno i festeggiamenti, anzi le "casoniadi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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