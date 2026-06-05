lascia il ruolo bruno casoni 85 anni

Bruno Casoni lascia il teatro alla Scala. A 85 anni, lo storico direttore del coro scaligero che dal 2021 era passato a dirigere il coro di voci bianche dell’Accademia si prepara a dirigere il suo ultimo concerto il 13 giugno. Ma già l’8 giugno, alla prima dell’opera di Bizet Carmen a guidare i giovani coristi sarà Brunella Clerici, che ha nel curriculum studi al Conservatorio di Milano, collaborazione con maestri come Claudio Abbado e la direzione del coro di voci bianche del Conservatorio della Svizzera italiana. A dare l’annuncio dell’addio di Casoni è stato il sovrintendente Fortunato Ortombina. "Nonostante sia del 1941 è molto più in forma di me e dovrebbe essere qui a prendersi un gran ringraziamento – ha sottolineato il sovrintendente – annunciando che inizieranno i festeggiamenti, anzi le "casoniadi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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