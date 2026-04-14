Lutto nel mondo del giornalismo sportivo | Franco Esposito ci lascia a 85 anni

È morto a 85 anni Franco Esposito, noto giornalista sportivo che ha lavorato per il Mattino e il Corriere dello Sport. La sua carriera si è concentrata principalmente nel panorama napoletano e italiano, dove ha scritto numerosi articoli e approfondimenti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del giornalismo sportivo, che lo ricorderà per il suo stile e la sua lunga attività professionale.

Storica penna del Mattino e del Corriere dello Sport, Franco Esposito era un punto di riferimento assoluto per tutto il panorama giornalistico napoletano e nazionale. È scomparso questa mattina, all’età di 85 anni. Oltre al calcio, le sue passioni erano la pallanuoto e il pugilato. Addio a Franco Esposito, decano del giornalismo sportivo. Una carriera professionale a dir poco lunghissima e una capacità di raccontare gli eventi sportivi degna dei più grandi: la sua vita è stata costellata di reportage e vissuta sempre sul campo, soprattutto come inviato. Ha spesso seguito eventi importantissimi come i Mondiali ed è stato anche autore di diversi saggi di taglio sportivo, dedicando volumi al Napoli e ai suoi protagonisti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: Franco Esposito ci lascia a 85 anni Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele HaimoviciHa raccontato per anni le gesta dell'Empoli Fc prima di diventarne il responsabile della comunicazione: il ricorso della società EMPOLI – Grave lutto... Leggi anche: “Addio, ci mancherai”. Lutto nel giornalismo italiano, lascia ricordi incancellabili