A 85 anni, Bruno Casoni, storico direttore del coro della Scala, si è dimesso. Casoni ha guidato il coro per molti decenni, contribuendo alle produzioni del teatro. La Scala ha annunciato la sua uscita senza specificare i motivi. Non ci sono altre informazioni su eventuali incarichi futuri o sostituzioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal teatro.

Milano – Il teatro alla Scala ringrazia una delle sue colonne portanti, il maestro Bruno Casoni. A ottantacinque anni, lo storico direttore del coro scaligero che dal 2021 era 'passato' a dirigere il coro di voci bianche dell'Accademia si prepara a dirigere il suo ultimo concerto al Piermarini, il prossimo 13 giugno. Ma già l'8 giugno, alla prima dell'opera di Bizet Carmen a guidare i giovani coristi sarà Brunella Clerici, che ha nel curriculum studi al Conservatorio di Milano, collaborazione con maestri come Claudio Abbado e la direzione del coro di voci bianche del Conservatorio della Svizzera italiana. Originario di Magenta, come tiene a precisare, Casoni nel 1993 è diventato direttore del coro di Torino, ma contemporaneamente anche del coro delle voci bianche della Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A 85 anni lascia la Scala Bruno Casoni, storico direttore del coro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: Franco Esposito ci lascia a 85 anniÈ morto a 85 anni Franco Esposito, noto giornalista sportivo che ha lavorato per il Mattino e il Corriere dello Sport.

Leggi anche: Addio a Carmine Castellano: storico direttore del Giro d'Italia, aveva 89 anni