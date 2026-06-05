Una persona ha lasciato 500.000 euro in eredità per finanziare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla). La donazione mira a sostenere studi scientifici e sviluppare nuove terapie. La somma verrà destinata a progetti di ricerca e a iniziative di supporto ai pazienti affetti dalla malattia. La decisione è stata presa prima della morte per contribuire alla lotta contro questa patologia.

Un gesto di generosità destinato a trasformarsi in ricerca scientifica e nuove speranze per i pazienti. Un lascito testamentario da 500mila euro consentirà infatti di finanziare un innovativo progetto di ricerca sulla malattia del motoneurone promosso dall'Irccs Istituto delle Scienze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Lite tra fidanzati sul Gratta e Vinci da 500mila euro. Lei deposita il biglietto e non torna a casa

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Temi più discussi: Un lascito testamentario da 500mila euro per la ricerca sulla malattia del motoneurone; Lascia 500mila euro alla ricerca prima di morire: il suo gesto può aiutare a combattere la Sla; Scienze Neurologiche. Un paziente lascia in dono alla Fondazione mezzo milione di euro; Rivoluzione al mercato di Trastevere: bando per nuove licenze e 500mila euro per il restyling.

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