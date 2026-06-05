Lascia 500mila euro alla ricerca prima di morire | il suo gesto può aiutare a combattere la Sla
Una persona ha lasciato 500.000 euro in eredità per finanziare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla). La donazione mira a sostenere studi scientifici e sviluppare nuove terapie. La somma verrà destinata a progetti di ricerca e a iniziative di supporto ai pazienti affetti dalla malattia. La decisione è stata presa prima della morte per contribuire alla lotta contro questa patologia.
Un gesto di generosità destinato a trasformarsi in ricerca scientifica e nuove speranze per i pazienti. Un lascito testamentario da 500mila euro consentirà infatti di finanziare un innovativo progetto di ricerca sulla malattia del motoneurone promosso dall'Irccs Istituto delle Scienze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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