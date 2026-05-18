Mi ha donato il suo tempo | Benedetta dedica la tesi alla sorella rimasta accanto alla mamma malata di SLA
Benedetta si è laureata e ha deciso di dedicare il suo risultato alla sorella, che le ha consentito di trasferirsi a Cosenza per proseguire gli studi. La sorella ha scelto di rimanere a Palmi per assistere la madre affetta da SLA, mantenendo un ruolo di supporto e presenza costante. La laurea rappresenta un momento importante per Benedetta, che ha condiviso il suo percorso con la famiglia e in particolare con la sorella, che ha dedicato il suo tempo alla cura della madre malata.
Benedetta si laurea e dedica il traguardo a sua sorella che le ha permesso di trasferirsi a Cosenza per studiare rimanendo a casa a Palmi per assistere la mamma, paziente con SLA. "Se ho preso la laurea in tempo, nei tre anni prestabiliti, è solo grazie a lei", ha raccontato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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