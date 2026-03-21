Il 21 marzo a Roma si è diffusa la notizia di un episodio in cui Chuck Norris avrebbe cercato di riavere il suo cobra, suscitando immediatamente curiosità e commenti tra i presenti. La vicenda ha coinvolto direttamente l’attore e il suo animale, creando un nuovo capitolo nella leggenda che lo circonda. La scena di Norris che scherza sulla propria presunta morte ha attirato l’attenzione di molti, stimolando reazioni sui social e tra il pubblico.

Roma, 21 mar – Alzi la mano chi non ha pensato subito a questa scena quando è arrivata la notizia. Chuck Norris è morto. Impossibile, avremo detto tutti. Semmai è la Morte che è chucknorrisata. E poi giù di meme che richiamano altri meme in un loop infinito. Già, perché – purtroppo, possiamo aggiungere – Chuck Norris verrà ricordato dai più solamente per due cose: la prima è il tutto sommato mediocre Walker Texas Ranger, serie che sicuramente lo ha fatto conoscere al pubblico di massa andando in onda per un decennio che ha coperto quasi tutti gli anni Novanta e arrivando fino alle soglie del XXI secolo; la seconda è la marea di meme che... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Chuck Norris rivoleva il suo cobra: storia di una leggenda che non può morire

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