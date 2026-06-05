L' ascensore rotto a Como San Giovanni e l' odissea della disabile senza carrozzina

Da quicomo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Como San Giovanni, una passeggera con disabilità ha affrontato una lunga attesa a causa di un ascensore fuori servizio. La donna, con una valigia, non poteva usare le scale e ha dovuto attendere l'intervento di personale per trovare una soluzione alternativa. L’ascensore rotto ha impedito il normale accesso ai binari, creando disagi a una viaggiatrice che non poteva utilizzare la carrozzina. La stazione ha problemi con l’accessibilità a causa di strutture non funzionanti.

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Una semplice valigia da trasportare e un ascensore fuori servizio in uno dei binari più utilizzati della stazione di Como San Giovanni si sarebbero trasformati in un'odissea per una passeggera con disabilità. È la segnalazione inviata alla nostra redazione da E.P., che racconta quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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