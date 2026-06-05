L' ascensore rotto a Como San Giovanni e l' odissea della disabile senza carrozzina

Notizia in breve

A Como San Giovanni, una passeggera con disabilità ha affrontato una lunga attesa a causa di un ascensore fuori servizio. La donna, con una valigia, non poteva usare le scale e ha dovuto attendere l'intervento di personale per trovare una soluzione alternativa. L’ascensore rotto ha impedito il normale accesso ai binari, creando disagi a una viaggiatrice che non poteva utilizzare la carrozzina. La stazione ha problemi con l’accessibilità a causa di strutture non funzionanti.