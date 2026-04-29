Ancora rotto l' ascensore di via San Vito e arriva un manifesto di protesta

A distanza di tempo, l'ascensore del sovrappasso ferroviario di via San Vito rimane fuori uso, creando disagi ai residenti di via San Vito, largo Cervignano e via della Ferriera. La situazione ha portato alla comparsa di un manifesto di protesta, segnalando la persistente interruzione del servizio. La mancata riparazione mantiene le difficoltà quotidiane per chi utilizza quella zona.

Non c'è pace per i residenti nella zona di via San Vito, largo Cervignano e via della Ferriera. L'ascensore del sovrappasso ferroviario è ancora non funzionante. Una piaga che va avanti ormai da molti anni ed è un disservizio a cui la cittadinanza si è quasi abituata. Le ultime manutenzioni e il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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