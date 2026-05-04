Gli rubano auto con carrozzina della figlia disabile a bordo | Grazie all' ufficio protesi Asl per il supporto

Una famiglia ha subito il furto dell'auto in cui si trovava la carrozzina della figlia disabile. Dopo il furto, l’ufficio protesi dell’azienda sanitaria locale è intervenuto rapidamente, fornendo un veicolo sostitutivo per garantire il trasporto della ragazza. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a un rapido supporto da parte delle istituzioni locali.