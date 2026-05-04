Gli rubano auto con carrozzina della figlia disabile a bordo | Grazie all' ufficio protesi Asl per il supporto
Una famiglia ha subito il furto dell'auto in cui si trovava la carrozzina della figlia disabile. Dopo il furto, l’ufficio protesi dell’azienda sanitaria locale è intervenuto rapidamente, fornendo un veicolo sostitutivo per garantire il trasporto della ragazza. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a un rapido supporto da parte delle istituzioni locali.
Gli hanno rubato l'auto con la carrozzina della figlia diversamente abile al suo interno, ma l'Asl si è subito attivata per mettergliene un'altra a disposizione. Un padre ringrazia il personale dell'ufficio protesi dell'azienda sanitaria brindisina per la tempestività con cui si è occupato della.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Milano, prof disabile si trasferisce per lavoro e le rubano la carrozzina: "Aiutatemi a trovarla"
Furto in strada a Torino San Salvario: sfila il portafogli a un uomo che spinge la carrozzina della figlia disabile, ma viene bloccato da un passanteNel pomeriggio dello scorso venerdì 20 febbraio 2026 un marocchino di 36 anni ha sfilato il portafogli dalla tasca di un italiano di 71 anni che...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Ruba un’auto da un deposito, arrestato 28enne in via Galileo Ferraris; Rubano l’auto, ma è in riserva e si fermano a far benzina: ladri bloccati al distributore di Limone; Rubano auto a Cuneo ma restano senza benzina: fermati mentre fanno rifornimento; Rubano un'auto in riserva: arrestati a Limone mentre fanno rifornimento di benzina.
Rubano l’auto al disabile con dentro la carrozzina. Vettura trovata dalla poliziaUn furto d’auto come tanti, almeno all’inizio. Poi, però, un dettaglio capace di cambiare tutto: dentro quell’utilitaria c’erano gli ausili indispensabili per una donna con disabilità. E così, nei ... quotidianodipuglia.it
Civitanova, gli rubano l'auto con la cagnolina Zoe: i vigili prendono le tre ladre in undici minutiCIVITANOVA MARCHE – Gli rubano l'auto con la cagnolina Zoe: i vigili prendono le tre ladre undici minuti dopo la segnalazione. L'operazione, condotta con l'ausilio dell'impianto di videosorveglianza, ... corriereadriatico.it
La cantante è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano grazie alla sua spontaneità e al suo ritmo travolgente - facebook.com facebook
Pesa 128 chili e ne perde 46 grazie a un intervento ma ha un'emorragia: «Vena forata, potevo morire. Faccio causa» x.com