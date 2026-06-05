L’arte partecipativa di Greg Goya alla conquista di Serravalle
Un’opera di Greg Goya è stata rubata da una mostra a Serravalle. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di recuperare l’opera scomparsa. La denuncia è stata presentata questa mattina, e sono in corso verifiche sui sistemi di sicurezza del luogo. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui motivi del furto.
Ogni viaggio è fatto di scelte, strade percorse e direzioni ancora da immaginare. È proprio da questa riflessione che prende forma il nuovo progetto artistico di Serravalle Designer Outlet con Greg Goya (nella foto), un’iniziativa che conferma la vocazione del centro a offrire ai visitatori esperienze che vanno oltre lo shopping, trasformando la visita in un’occasione di incontro, ispirazione e partecipazione collettiva. Da tempo Serravalle Designer Outlet, il più grande outlet d’Europa, affianca all’offerta commerciale un calendario di appuntamenti culturali e artistici pensati per coinvolgere il pubblico. In questo contesto nasce The Road Not Taken, installazione interattiva ispirata al celebre poema di Robert Frost e realizzata attraverso una performance live nella piazza centrale del centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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