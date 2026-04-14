Milano Art Week e Design Week 2026 | BiM presenta Paper Northern Lights di Gianni Pettena tra arte partecipativa e spazio in trasformazione

Durante la Milano Art Week e la Design Week 2026, BiM ha ospitato l’installazione “PaperNorthern Lights” di Gianni Pettena, situata nella zona di Bicocca. L’opera coinvolge il pubblico attraverso un percorso partecipativo e si inserisce in un contesto di spazi in trasformazione. La mostra rappresenta uno degli eventi più visibili all’interno del calendario culturale di queste settimane dedicate all’arte e al design.

“PaperNorthern Lights” nasce da un’idea radicale: lo spazio non è qualcosa di fisso, ma un organismo vivo, che si modifica attraverso l’interazione delle persone. L’installazione è composta da lunghe strisce di carta sospese dal soffitto che riempiono completamente l’ambiente, creando una dimensione quasi labirintica. Il pubblico non è semplice spettatore, ma protagonista attivo. Munito di forbici, è invitato a ritagliare il proprio percorso all’interno dell’opera, contribuendo così a ridefinire continuamente lo spazio. Un gesto semplice che diventa atto creativo e collettivo, capace di mettere in discussione l’idea tradizionale di architettura come struttura immutabile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Milano Art Week e Design Week 2026: BiM presenta “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena, tra arte partecipativa e spazio in trasformazione bim presenta paper/northern lights, l’installazione di gianni pettenaIn occasione di Milano Art Week e Milano Design Week, BiM, il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca, presenta... Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un...