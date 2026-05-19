L’arte forlivese conquista la Cina | Vincenzo Baldini espone alla Galleria Theiart di Wuhan

L’arte forlivese si fa strada oltre i confini italiani attraverso una mostra in Cina, dove un artista locale espone le sue opere presso la Galleria Theiart di Wuhan. L’esposizione rappresenta un’occasione per portare il lavoro dell’artista in un contesto internazionale, offrendo al pubblico cinese l’opportunità di conoscere le sue creazioni. La presenza di questa mostra si inserisce in un percorso di scambio culturale tra la regione e la Cina, rafforzando i legami nel settore artistico.

Non capita tutti i giorni che il ponte culturale tra la Romagna e l’Oriente si faccia così solido e prestigioso. A partire da venerdì 22 maggio, i riflettori del mercato dell’arte internazionale si accenderanno su Vincenzo Baldini, pittore forlivese scelto dalla celebre galleria Theiart di Wuhan. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Fuori Casa" alla Galleria d’arte La FonderiaGalleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare Fuori Casa, mostra personale di Marco Ferri a cura di Davide Sarchioni, con inaugurazione mercoledì...

Stellantis investe in uno stabilimento a Wuhan, perché l’auto del futuro nasce in CinaL’intesa da circa un miliardo di euro tra Stellantis e Dongfeng non è una normale operazione automobilistica.